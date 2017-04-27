SJ粉絲的惡夢 爆希澈發生追撞車禍幸無傷

SJ希澈今傳車禍，所幸沒人受傷。（圖／中時資料照片）

韓國夯團Super Junior（SJ）2007年在返回宿舍途中發生嚴重車禍，成員圭賢一度面臨生死關頭，幸好最後康復重返舞台。今(27日)韓媒報導SJ希澈今在前往電視台途中發生追撞車禍，讓粉絲想起昔日惡夢大驚，所幸這起事故程度輕微，無人員受傷。

據韓媒報導，金希澈今在和工作人員前往JTBC電視台錄製綜藝節目《認識的哥哥》途中發生追撞事故，幸好最後無人受傷，而SM娛樂表示，金希澈為了不耽誤工作進度，已和造型師先前往攝影棚錄影，然為以防萬一，會在工作後到醫院檢查，希望粉絲不要擔心。

出道多年的SJ曾於10年前因一場嚴重事故大傷，眾人深夜齊搭保母車返回宿舍，在奧林匹克大橋上發生車禍，車體整個翻覆，導致成員利特、圭賢、神童、銀赫都受了傷，利特不顧全身是血，要求救護人員先醫治傷勢最重的圭賢，圭賢事後回憶說，當時他下半身失去知覺，以為「這就是死亡」，在醫院躺了4、5個月才痊癒，而今再傳噩耗，所幸眾人無恙，也讓粉絲鬆了一口氣。

(中時電子報)