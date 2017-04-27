SJ粉絲的惡夢 爆希澈發生追撞車禍幸無傷
韓國夯團Super Junior（SJ）2007年在返回宿舍途中發生嚴重車禍，成員圭賢一度面臨生死關頭，幸好最後康復重返舞台。今(27日)韓媒報導SJ希澈今在前往電視台途中發生追撞車禍，讓粉絲想起昔日惡夢大驚，所幸這起事故程度輕微，無人員受傷。
據韓媒報導，金希澈今在和工作人員前往JTBC電視台錄製綜藝節目《認識的哥哥》途中發生追撞事故，幸好最後無人受傷，而SM娛樂表示，金希澈為了不耽誤工作進度，已和造型師先前往攝影棚錄影，然為以防萬一，會在工作後到醫院檢查，希望粉絲不要擔心。
出道多年的SJ曾於10年前因一場嚴重事故大傷，眾人深夜齊搭保母車返回宿舍，在奧林匹克大橋上發生車禍，車體整個翻覆，導致成員利特、圭賢、神童、銀赫都受了傷，利特不顧全身是血，要求救護人員先醫治傷勢最重的圭賢，圭賢事後回憶說，當時他下半身失去知覺，以為「這就是死亡」，在醫院躺了4、5個月才痊癒，而今再傳噩耗，所幸眾人無恙，也讓粉絲鬆了一口氣。
(中時電子報)
關鍵字：Super Junior、 SJ、 希澈
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。