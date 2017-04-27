撿手機解碼飾品漏餡 2女涉侵占遺失物罪

就是這麼巧。一名在美食街工作的印尼籍女子TJHIN，去年10月撿到劉姓女子失的蘋果6S Plus手機，交給陳姓女同事送到警察機關招領，5天後剛好自己的手機壞掉，得知陳女還未將手機送交警方，因沒手機可用，臨時和陳商量，陳答應幫忙把手機帶去蘋果手機經銷商解碼，沒想到，劉女也在店內，看見店員協助陳女解碼的手機上的裝飾物和她的相同，就報警比對IMEI號碼，證實就是她掉的手機。TJHIN和陳女因此惹上官司，依侵占遺失物罪各被判罰金1萬元。

判決指出，TJHIN原本是信義威秀影城美食街員工，去年10月21日中午12點，在信義威秀影城內撿到1隻蘋果6S Plus手機，當時因事多，同日下午5時許，把撿到的手機交給陳姓女同事，請對方帶到警察機關去招領。

同年月26日，TJHIN的手機剛好故障，她就詢問陳女先前交給她的蘋果6S Plus手機，是否已送往警方招領，陳女告知說忘了，TJHIN因沒手機可用，2人商討後，隔天由陳女把手機帶去蘋果手機經銷商「YOUTH」解碼。

巧的是，正當店員協助陳女解碼時，剛好遺失手機的劉女也在店內挑選手機，一眼瞧見陳女所拿手機的裝飾物，和她遺失的相同，馬上去報警；警方據報比對手機的IMEI號碼，確認陳女所持的手機正是劉女遺失的手機，陳女因此和同事TJHIN都吃上侵占遺失物官司。

台北地方法院審理後，法官認為2人行為不可取，但犯後都認罪，態度良好，位侵占遺失物罪輕判2人各罰金1萬元。

(中時)