撿手機解碼飾品漏餡 2女涉侵占遺失物罪
就是這麼巧。一名在美食街工作的印尼籍女子TJHIN，去年10月撿到劉姓女子失的蘋果6S Plus手機，交給陳姓女同事送到警察機關招領，5天後剛好自己的手機壞掉，得知陳女還未將手機送交警方，因沒手機可用，臨時和陳商量，陳答應幫忙把手機帶去蘋果手機經銷商解碼，沒想到，劉女也在店內，看見店員協助陳女解碼的手機上的裝飾物和她的相同，就報警比對IMEI號碼，證實就是她掉的手機。TJHIN和陳女因此惹上官司，依侵占遺失物罪各被判罰金1萬元。
判決指出，TJHIN原本是信義威秀影城美食街員工，去年10月21日中午12點，在信義威秀影城內撿到1隻蘋果6S Plus手機，當時因事多，同日下午5時許，把撿到的手機交給陳姓女同事，請對方帶到警察機關去招領。
同年月26日，TJHIN的手機剛好故障，她就詢問陳女先前交給她的蘋果6S Plus手機，是否已送往警方招領，陳女告知說忘了，TJHIN因沒手機可用，2人商討後，隔天由陳女把手機帶去蘋果手機經銷商「YOUTH」解碼。
巧的是，正當店員協助陳女解碼時，剛好遺失手機的劉女也在店內挑選手機，一眼瞧見陳女所拿手機的裝飾物，和她遺失的相同，馬上去報警；警方據報比對手機的IMEI號碼，確認陳女所持的手機正是劉女遺失的手機，陳女因此和同事TJHIN都吃上侵占遺失物官司。
台北地方法院審理後，法官認為2人行為不可取，但犯後都認罪，態度良好，位侵占遺失物罪輕判2人各罰金1萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。