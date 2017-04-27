建國科大校園徵才香港健身事業也來找人才

香港世界健身事業找健身教練來徵才。（吳敏菁攝）

友達光電詢問度最高。（吳敏菁攝）

建國科技大學今天舉辦「晉薪盡力就業博覽會」校園現場徵才活動計402家廠商，釋出1500多個職缺，連已經到校外的應屆畢業生聞訊也都趕回來應徵、面談。特別的是，香港世界健身事業找健身教練也來徵才，友達光電詢問度最高。

建國科大舉辦規模最大的校園徵才，現場邀請到42家以上的廠商及三軍人力招募中心，提供超過1500個職缺。企業徵才對象除了本校的應屆畢業生之外，還有求職或轉職需求的本校或他校在校生、校友，以及一般民眾。

今天一大早，不少學生就迫不及待進入會場找攤位，以徵才廠商的產業特性來看，徵才的職業類型，包含觀光、生技、文創、綠能等新興行業的相關工作。知名的廠商則有友達光電、正新橡膠、全興工業、欣邦科技、震虎精密、全國電子、台灣玻璃、帝寶工業、宏全國際、楓康超市、統一超商、聯成電腦、月眉國際開發等42家國內知名企業參加徵才，以提供建國科大工程、管理、設計、生活科技四個學院共18個科系的不同專業背景之就業需求。

值得一提的是國內產業生態改變，除了家數最多的製造業外，香港商世界健身事業、新技專業髮型、美仁心生醫都首次加入校園徵才，詢問度最多的還是與建國科大距離最近的福泰飯店、鹿港永樂酒店。

相關職缺包括設計師、工程師、儲備幹部、行政人員、業務人員及技術人員等，平均薪資約在24K到30K之間，工作地點以中彰投三個地區為主。

建國科大校長陳繁興說，舉辦校園徵才活動，就是要幫建國科大的應屆畢業生能順利找到畢業後的第一份工作，並使求才殷切的廠商能物色到優秀的可造之材，營造勞雇雙方的雙贏局面。

(中時)