精障女巿場暈倒 內惟警協助送醫

有精神障礙女子日前到高雄內惟巿場買東西，疑因血糖過低，突然一陣暈眩跌坐在地上，鼓山警分局內惟所警員于文仲、何文琦接獲報案，見對方坐在斑馬線上，頭與身體呈現不自然的角度，懷疑是否有骨折，趕緊聯絡119，並幫忙將人送醫，家屬接到通知，對方警方第一時間救人相當感激。

(中時)