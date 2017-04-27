張志豪大腿拉傷 史耐德：傷勢沒有想像嚴重

張志豪25日因跑壘拉傷大腿，目前經過檢查傷勢並不嚴重。(資料照 范揚光攝)

中信兄弟張志豪，在25日與富邦悍將交手時，在延長賽10局上因跑壘拉傷大腿，總教練史耐德今表示，張志豪已經到醫院照過MRI(核磁共振)，沒有想像的嚴重，會再評估狀況。

張志豪目前打擊率，在中信固定先發9人中，僅次於蔣智賢，全壘打也是全隊第三多，扮演重要火力輸出角色，可惜卻因跑壘，造成右大腿拉傷，恐對球隊戰力造成影響。

至於是否讓張志豪下二軍休養，史耐德回應，目前還沒有決定會不會下二軍，還會看需要多少時間來進行休養。

(中時電子報)