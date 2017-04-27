14年沒過母親節 受刑人寫卡片盼早日出獄盡孝道
32歲的阿甫（化名），在18歲那年犯下殺人案件，逃亡8年才到案並入監服刑，10年刑期剩2年多時間，1年多前轉入明德外役監，學習薩克斯風並取得街頭藝人證照，今(27)天在外役監與新營郵局合辦的活動中，除了上台吹奏歌曲外，也在卡片上手寫下對媽媽的思念，已經14年沒過母親節的他，希望能早日出獄，回家盡孝道。
「阿甫」說，18歲那年幫友人出頭，卻在衝突中殺死對方，他一逃就是8年，直到26歲那年才到案服刑，他的爸爸因病長期休養，僅靠母親工作維持家計，每逢監獄會客日，都會託友人開車前來探視，從未放棄過他，對於身為長子卻無能為力改善家庭環境，他感到深深歉疚。
服刑6年後，「阿甫」轉到明德外役監，開始學習薩克斯風，也取得街頭藝人證照，獄中表現良好，今天在外役監與新營郵局合辦的「手寫溫情總動員，百萬卡片傳心意」活動中，他親手寫下「致最親愛的媽咪，從以前到現在，您為這個家的努力和付出，我們都有記在心頭，這些年您辛苦了！」，盼能早日出獄分擔家計。
明德外役監典獄長張惠郎表示，透過書寫卡片，讓不擅言詞的人能完整表達心意，相當感謝新營郵局免費提供母親節明信片，讓193名收容人能寫下對母親或家人的愛與謝意，並透過中華郵政寄送，在母親節前夕寄達各人家中。
(中時)
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