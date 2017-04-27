常住太空？ 歐盟航太總署與大陸有意合建「月球村」
隨著太空科技愈來愈發達，人類探索宇宙的夢想始終沒有停過，除了火星探測任務外，歐盟航太總署（European Space Agency）近期與中國大陸商議，雙方有意在未來共同合作，前往月球建立「月球村」（Moon Village），提供未來太空旅遊和月球採礦的人們一定安穩的居住區域。
據英國SKY新聞網報導，歐盟航太總署執行長沃納（Johann-Dietrich Wörner）與大陸國家航天局秘書長田玉龍，日前就未來在月球的太空任務合作，達成初步共識。歐盟航太總署發言人表示，「太空已不是60年代競賽時的空間，我們期望，未來能與大陸一起在和平目的下，共同執行太空任務。」兩個太空機構有意在月球興建長期的「月球村」，不僅供應執行任務的太空人居住，未來也能提供遊客或前往月球開採礦石的人員居住，達成人類常住太空的夢想。
美國航太總署（NASA）於1960年代啟動阿波羅登月計畫（Project Apollo），砸下龐大資金、物力和人力，經過十多年的研究，成功在1969年發射阿波羅11號（Apollo 11）太空船，由尼爾·阿姆斯壯（Neil Armstrong）與伯茲·艾德林（Buzz Aldrin）成為人類史上首兩名登陸月球的人，並取回岩石、土壤等多項樣本返回地面。往後又持續有5次登月行動，開啟人類對月球的認識，以及未來常住的夢想，駐紮月球的想法更成為好萊塢熱門的劇本題材之一。
急起直追的中國大陸，在成功送太空人進入太空後，國家航天局更計畫在今年底之前，執行登月收集樣本計畫；並在期望明年（2018）能送人執行登陸任務。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。