常住太空？ 歐盟航太總署與大陸有意合建「月球村」

1971年美國阿波羅15號登陸月球後，由太空人艾爾文操作太空車。（圖/美國航太總署）

隨著太空科技愈來愈發達，人類探索宇宙的夢想始終沒有停過，除了火星探測任務外，歐盟航太總署（European Space Agency）近期與中國大陸商議，雙方有意在未來共同合作，前往月球建立「月球村」（Moon Village），提供未來太空旅遊和月球採礦的人們一定安穩的居住區域。

據英國SKY新聞網報導，歐盟航太總署執行長沃納（Johann-Dietrich Wörner）與大陸國家航天局秘書長田玉龍，日前就未來在月球的太空任務合作，達成初步共識。歐盟航太總署發言人表示，「太空已不是60年代競賽時的空間，我們期望，未來能與大陸一起在和平目的下，共同執行太空任務。」兩個太空機構有意在月球興建長期的「月球村」，不僅供應執行任務的太空人居住，未來也能提供遊客或前往月球開採礦石的人員居住，達成人類常住太空的夢想。

1969年美國阿波羅11號首次成功登陸月球，太空人艾德林踩在月球表面的畫面。（圖/美國航太總署）

首次登陸月球成功的阿波羅11號太空船組員：尼爾·阿姆斯壯（圖左）、麥可科林（圖中央）和伯茲·艾德林（圖右）。（圖/美國航太總署）

美國航太總署（NASA）於1960年代啟動阿波羅登月計畫（Project Apollo），砸下龐大資金、物力和人力，經過十多年的研究，成功在1969年發射阿波羅11號（Apollo 11）太空船，由尼爾·阿姆斯壯（Neil Armstrong）與伯茲·艾德林（Buzz Aldrin）成為人類史上首兩名登陸月球的人，並取回岩石、土壤等多項樣本返回地面。往後又持續有5次登月行動，開啟人類對月球的認識，以及未來常住的夢想，駐紮月球的想法更成為好萊塢熱門的劇本題材之一。

急起直追的中國大陸，在成功送太空人進入太空後，國家航天局更計畫在今年底之前，執行登月收集樣本計畫；並在期望明年（2018）能送人執行登陸任務。

(中時電子報)