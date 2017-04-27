林揆頒發行政院文化獎 肯定得獎人成就貢獻

行政院長林全今（27）日出席「第36屆行政院文化獎」頒獎典禮，頒授文化獎章及證書予今（106）年三位得獎人劉國松教授、鄭善禧教授及蔡明亮導演，感謝得獎人長期以來在文化創作領域的耕耘，透過得獎人的藝術成果，國際社會也更進一步認識台灣。

林全表示，文化對於進步文明的國家非常重要，不僅是社會深度與品質的重要表現，也讓社會展現一定的特色。有些文化的創作和努力，需要長時間才能得到社會普遍的肯定、認同和回報，也有許多人基於興趣或理想進行創作，展現國家、社會的生命力。

他說，去（105）年鄭麗君接任文化部長之初，即建議在行政院成立文化會報，將文化的重要性提升超過部會層級，透過行政院的力量，讓社會瞭解文化的重要，為文化創造更深、更廣的發揮空間。因此，行政院召開文化會報，希望每個部會的施政都能將文化納入考量。這種觀念的改變需要持續推動，讓未來台灣發展出特有文化，展現值得驕傲的另一面。

林全指出，三位得獎人都有自己的風格與特色，但在走出自己特色時，均曾歷經與眾不同所帶來的寂寞以及一時無法得到普遍的認同。如劉國松教授早期致力提倡傳統中國繪畫技法與材質的改變，一開始不易被傳統人士所接受。而鄭善禧教授的畫作可畫在瓷器或其他地方並展現鄉土風貌，成為今日引以為傲的繪畫特色。

林全表示，蔡明亮導演將現代台灣的想法與生活特色透過電影傳達，讓台灣電影的藝術性嶄露光芒，受到國際社會肯定，並在歐洲許多國家受到歡迎，令人感到驕傲。

文化部說明，行政院文化獎自1981年開始頒授，表揚在不同文化領域深耕丶弘揚台灣文化有功的傑出人士，是國家最高的文化獎項，為肯定得獎人的終身成就，除由行政院長頒授文化獎章、證書，並特別頒贈獎金新台幣100萬元，以示尊崇。

文化部表示，第36屆行政院文化獎由文化部長鄭麗君擔任評議委員召集人，委員包括王小棣、王秀雄、余範英、林谷芳、胡台麗、陳郁秀、陳國慈、辜懷群、黃光男、黃碧端及潘皇龍等文化界人士。

(中時)