李玉芬接史前館長，文化部允經費挹注

史前館新任館長交接布達，由文化部次長李連權（中）監交，新任館長李玉芬（右）由代理館長林志興（左）手中接下印信。（莊哲權攝）

國立台灣史前文化博物館27日舉行新任館長布達交接典禮，新任的台東大學人文學院院長李玉芬成為首位女性館長，前來監交的文化部次長李連權，期許史前館盡快提出4年中長期計 也，文化部已承諾將提供「最大的經費與人力資源」。

史前館新任館長布達交接典禮26日下午在文化部次長李連權監交下，由代理館長林志興將印信交給新任館長李玉芬，成為第6任館長，李玉芬為台灣師範大學地理學系博士，歷任東大人文學院院長，並長期擔任東台灣研究會董事，文化部希望藉由她的長才，打造史前館成為「揭開過去、迎向未來」的文化橋樑。

李連權表示，文化部承諾提供史前館最大的經費與人力資源，期許史前館盡快提出4年中長程發展規畫，從在地出發，打造史前館成為台灣與國際南島交流的平台，以文化行銷走進世界舞台。

李玉芬說，史前館開館邁入第15年，面對發展新趨勢，將以護衛文化遺產，參與文化復振；深耕研究，展現多元；連結地方社群，帶動文化參與；作為台灣的窗口，進行國際交流與連結等4大重點，作為未來發展的方向。

(中時)