教育產業工會陳情 要求取消教甄加考英語
今年7月台南市國小教師甄選，連體育、美術和音樂等藝能科教師，也要加考英語筆試及試教，27日教育局長陳修平在市議會遭到在野黨議員抨擊，教育產業工會理事長侯俊良也前往議會陳情，要求此消此政策，陳修平回應，會根據各界意見再進一步評估。
侯俊良表示，國小的體育、美術和音樂老師得非常專業，加考英語和英語試教，未來恐怕錄取藝能科的老師，都是英語能力強的，專業能力反而不夠，這非常不合理，教育局應取消這種制度，27日中午，他已在台南市議會代表工會的立場，將陳情書交給教育局，希望藝能科教甄能維持去年方案。
而為了藝能科教甄加考英語，教育局長陳修平27日在市議會，也慘遭國民黨議員蔡育輝、盧崑福、林美燕、蔡淑惠、洪玉鳳再次的輪流抨擊。
洪玉鳳質詢時，更拿出英語答詢稿，請在場的教育局官員試答，科長林義順也逐句讀出來，但卻非常生硬，洪玉鳳也趁機強調，用英語試教和說英語是不同的性質，要教好英語，不是那麼容易，因此這種考試，對藝能科教甄人員非常不公平。
洪玉鳳要求教育局要審慎考慮教甄加考英語的政策，應暫緩公告甄選辦法，並調整英語的錄取比重；陳修平則認強調，會根據各界的意見再進一步評估。
(中時)
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