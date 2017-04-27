南台灣航空聯盟添新兵 打造亞太重鎮
南台灣航空產業產學聯盟今(27)日再添新兵，中科院、漢翔等7家重量級業者加入，另同時舉辦「新式高教機招商」說明會。高市長陳菊指出，台灣航太產業近千億產值，有三分之一主要生產聚落位於高雄，期盼打造為亞太地區航太零組件研發製造與維修中心。
陳菊提到，高雄身為台灣製造業重鎮，年產值約5334億，占全台整體43％，但面臨勞動人口下降、高齡化等問題，市府持續推動產業升級轉型，盼中央新南向與國機國造政策，能整合南台灣航太產業能量，建構完整供應鍊體系，展現南台灣航空產業參與國際合作決心。
陳菊表示，感謝漢翔與中科院加入聯盟，帶領南部廠商爭取國際訂單、分享高階製程能量與技術擴散，用高級教練機與國機國造做為國內練兵起點；也盼中央持續提供資源，輔導南部航太廠商朝向更高價值系統件開發，結合高雄特殊地緣戰略位置，搶攻全球航太市場龐大商機。
中科院指出，南台灣為我國航太產業重鎮，現階段產值約占全國航空製造總產值50%；未來，新式高教機預算686億元，自主品項約55%，經費372億留在國內，持續10年可創造每年2000個工作機會，加上產業擴散效益及30年壽期維護效益更為可觀。
高市經發局指出，此次聯盟業者包括中科院、漢翔、中鋼、長榮航宇精密、東台精機、油機工業及榮田精機，一次集結國防航太研發領頭羊、航空產業界龍頭、國內金屬材料領導廠商與相關工具機業者，藉由上中下游完整供應鏈體系團隊建立，推動南台灣金屬產業升級轉型。
(中時)
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