出場費入法 運動員不再是廉價勞工

立法院教育及文化委員會今天修訂「國民體育法」時，明確將國家代表隊選手的「出賽費」、「零用金」入法，讓運動員不再是「廉價勞工」，可以增加運動員收益、保障權利，對國內體育改革深具實質意義。

針對運動員的培訓制度與權利義務時，諸多立委對於國家代表隊選手現有的零用金制度是否給予入法進行討論，立委黃國書提出的「出場費」也獲得認同，因此「零用金」、「出場費」全部明確列入條文，只是將「出場費」改為「出賽費」。

因此國體法修訂第二十條增列：「中央主管機關應按國際運動賽會層級訂定國家代表隊之培訓及參賽選手零用金制度。特定體育團體舉辦或參與具有收益之商業性賽會時，應支付選手出場費標準。」

曾有立委表示，今年世棒經典賽中華隊前往南韓首爾出賽前，曾經在台灣參加古巴、中華隊的熱身賽，原本球員不想比賽，在全國棒協答應給予球員「出場費」後，球員才同意上場，不過，棒協至今仍未付給球員「出場費」。

未來國民體育法三讀通過後，具有收益之商業性賽會這類的「出場費」變成必須給付，不管主辦單位收入盈或虧，棒協必須在賽前或賽後拿出費用，不能一拖再拖或以虧錢搪塞，以保障國內運動員應有的權益。

(中時)