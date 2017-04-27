北區萬安40號演習 板橋分局整備協調會
106年度北部地區軍民聯合防空「萬安40號」演習即將於下月18日實施，新北市板橋警分局特別於今（27）日召開萬安40號演習協調會，由分局長黃家琦主持，邀請轄內區公所、衛生所、消防、鐵路、高鐵、捷運、愛買量販店、慈惠宮、接雲寺與各級學校等單位參與討論，為使全民國防觀念深入社區民眾，更邀集轄內56里里長一同與會，希望透過事前完善的溝通與協調，讓本次的萬安40號演習更臻至完善，期能達成全民防衛總動員。
北部地區萬安40號演習訂於5月18日下午1時30分至2時實施，實施30分鐘人、車疏散避難、交通管制及燈火管制等實作演練，為使演習更貼近民眾真實生活，板橋警分局更選定於愛買量販店（板橋南雅店）辦理民眾疏散及災防救護演練，市長朱立倫將親自視導相關演習過程。
分局長黃家琦提醒民眾，在警報發放之後，在戶外民眾要到附近防空避難室避難，不得逗留於騎樓或巷口觀望，行進中車輛要立即靠邊停車、人員下車接受警察、民防人員指揮就近引導避難，演習期間若不配合管制及勸導無效者，依民防法第25條及第27條之規定將可處以新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
(中時)
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