中市全中運勇奪71金、明年台中主辦風雲再起

全中運27日舉行閉幕典禮會旗交接，由彰化縣長魏明谷（左）將大會會旗，交給台中市副市長林依瑩（右），宣告明年全中運台中見。（陳世宗翻攝）

台中市代表隊今年在全國中等學校運動會表現耀眼，勇奪71金53銀61銅佳績，全國排名第三，僅次台北市及新北市，其中有11人次破大會紀錄；27日全中運舉行閉幕典禮會旗交接，由彰化市交給台中市。副市長林依瑩代表接下大會會旗，宣告明年全中運台中見。

106年全中運今日在彰化縣政府演藝廳舉行閉幕典禮，由彰化藝術高中、秀水國中等多所學校帶來開場表演；中市文華高中帶來閉幕舞蹈表演，象徵明年全中運將由台中接棒主辦；副市長林依瑩、彰化縣長魏明谷、副縣長陳善報等人，出席頒獎給得獎學生及學校。

教育局指出，台中市代表隊全中運成績耀眼，共獲得71金53銀61銅，22縣市中排名第三。包括后里綜合高中林玉婕400公尺跨欄；長億高中紀彥菘800公尺、長億高中葉守博200公尺、惠文高中李國慶5000公尺、沙鹿國中王彥和200公尺的田徑項目都順利奪金。

萬和國中黃一晨、陳昱辰在國中男子雙打摘下羽球首面金牌；全國紀錄保持人西苑高中林姵彣，100公尺蛙式、50公尺自由式封后；西苑高中陳志明獲得高中組男子50公尺及100公尺蛙式金牌；梧棲國中李允辰打破國中男子組跳遠大會記錄，獲得7公尺12的佳績。

東山高中更包辦韻律體操國中女子組3項金牌，表現亮眼。台中市更在8項比賽項目上，共11人次破大會紀錄，包括東山高中王星皓、西苑高中林姵彣、梧棲國中李允辰、清水國中許元彰、沙鹿國中王彥和、大里高中謝昀庭等破大會紀錄。

(中時)