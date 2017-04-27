搶救住宿率 高市府推合法旅宿手冊

高雄飯店、旅館住宿率低迷，高市觀光局推出「質感旅宿 高雄fun遊」旅館手冊，讓旅客找到符合自身需求的特色旅宿。（柯宗緯攝）

高雄飯店、旅館住宿率低迷，高市觀光局推出「質感旅宿 高雄fun遊」旅館手冊，讓旅客找到符合自身需求的特色旅宿。（柯宗緯攝）

陸客限縮後，高雄旅館、飯店住宿率掉到5成，5、6月適逢觀光淡季，業者挫勒等；搶救住宿率大作戰，高市觀光局多管齊下，5月起推出「住遊購專案」優惠，今(27)日再推「質感旅宿 高雄fun遊」旅館手冊，蒐錄80家優質合法旅宿，盼提升住宿率及服務品質。

高雄一般旅館394家、觀光旅館11家，逾1萬多間房間，市場反應冷颼颼，但新的競爭者前撲後繼而來，包括晶英行館、H2O水京棧、帕可麗、萬豪酒店等，今夏至明年陸續加入戰局，市場免不了一場腥風血雨。

有業者私下透露，高雄市場不夠大，必須把餅做大，否則只是一味打價格戰，服務、品質可能因此打折。高市旅館公會理事長吳盈良認為，高雄擁有山海港等景觀，旅遊條件不輸首都，但外國客多半停留北部，盼爭取航線吸引更多遊客停留港都。

觀光局長曾姿雯指出，為保障合法旅宿業者，觀光局蒐錄80家旅宿，結合捷運、公車路網等旅遊資訊，製作「質感旅宿 高雄fun遊」旅館手冊，集結大高雄38區合法、優質旅宿，讓旅客旅行、洽公皆能享有舒適、便捷、安全一夜好眠品質。

曾姿雯提及，5月1日起至6月底，推出「住遊購專案」，等於買一送三優惠。到高雄入住觀光飯店，第二晚享1888元或888元；一般旅館住一晚送一晚或升等；遊客留宿高雄憑認證卡，享有免費遊程四選二及特色伴手禮折扣。

曾姿雯表示，去年高雄首度拿下交通部觀光局「城市好旅宿管理績效評比」六都之冠；另在旅遊服務中心評鑑，勇奪全台第一，可見市府對高雄旅遊環境及旅宿品質提升的用心。

(中時)