客運「輪子在走才算工時」？ 勞動部怒駁「沒說過」

有勞工團體質疑，桃園某客運業者採行「輪子在走才算工時」作法，事涉違法，勞動部今天澄清，勞動部長林美珠未曾表示遊覽車駕駛手握方向盤才算工時。凡受雇主指揮監督或受命等待提供勞務時間均屬工時。至於該客運員工陳情事業單位違反工時與延時工資規定部分，將請桃園市政府依法查處。

勞動部表示，《勞基法》所稱「工作時間」指勞工在雇主指揮監督之下，於雇主設施內、或雇主指定場所提供勞務、或受令等待提供勞務時間；此外，《勞基法》第35條同時要求雇主必須在工作時間內，每4小時應給予勞工30分鐘休息時間。

所稱「休息時間」，指勞工得自雇主指揮、監督脫離，自由利用的時間。因此，駕駛受雇主命令，處於隨時等待提供勞務的待命時間，仍應屬工作時間，同時須遵守休息時間規定。

勞動部表示，業者對於駕駛工作時間、休息時間安排及樣態不同，惟其與駕駛約定工作時間及休息時間，仍不得低於《勞基法》最低基準。駕駛在外工作，常受行駛路線長短及交通離尖峰狀況等影響，時有一旦上路即無法即時中斷之特性，例如高速公路塞車，致無法於預定時間離勤休息，方能允許雇主另行調配休息時間。至於一日行程中未行車的間歇時段，是否屬工作時間，仍應視個案情形，先釐清是否為待命時間而定。

勞動部重申，駕駛員的身心健康與公眾生命安全息息相關，業者應遵守《勞基法》相關規定，妥適安排駕駛工作時間及休息時間，方能對勞工之健康及大眾運輸安全有所保障。​

(中時)