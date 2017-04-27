霧台哈尤溪溪水暴漲，傳出人員受困

午後溪水暴漲，霧台哈尤溪傳出人員受困，屏縣消防局正出動救援。(林和生翻攝)

霧台鄉祕境哈尤溪溫泉又傳意外！屏縣消防局今日下午16時26分，據報有3名男子前往哈尤溪溫泉，回程途中於靠近停車場處附近時，突然溪水暴漲，其中一名71歲男子欲通過河床時遭溪水沖走、目前行蹤不明；另2名男子受困河床邊，消防局已派遣特搜大隊、霧台、三地門分隊，共計7車1艇15人前往搜救，目前仍在現場搶救中。

(中時)