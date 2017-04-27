前瞻案立院重排審查 徐世榮籲政院退回重提
經濟委員會邱議瑩召委已於臉書上承認，審查過程確有不合理的部份，將於下周重新排定審查《前瞻基礎建設特別條例》議程。徐世榮理事長與自救會等各民間團體因此也在晚間宣布撤離民進黨部，並要求行政院退回重提。
徐世榮並呼籲，前瞻條例違憲違法、立法院罔顧程序正義，行政院應暫停前瞻基礎建設計畫，撤回前瞻特別條例，待國家大型基建計畫研提評估程序法制化後，再重新研提。
徐世榮與部分民間團體昨天下為了抗議舉債8824億的《前瞻基礎建設特別條例》，昨天在立法經濟委員會強行闖關，在完全未對條例內容做任何審查討論的情況下即通過初審，因此赴民進黨中央前廣場靜坐，過程雖平和，卻經歷警方出動保一，數度舉牌警告。
(中時)
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