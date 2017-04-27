板橋果菜批發市場 假日農民市集熱鬧登場

板橋果菜批發市場將於5月7日正式開幕，本月29、30日上午10時至下午3時率先推出假日農民市集活動，祭出好康大放送，29日的高麗菜及30日的芭樂限量10元促銷，民眾參加粉絲頁打卡還贈送限定的活動紀念品，邀請民眾一起來共襄盛舉。

(中時)