台西村居民健康指控 台塑回應

針對台灣大學公衛學院詹長權教授今日召開記者會公開彰化縣大成鄉台西村居民健康研究結果，質疑台塑集團對民眾健康傷害。台塑集團指出，此為彰化縣政府委託台大公衛學院執行，惟該研究資料並未對外公開，僅截取片段研究結果召開記者會對外說明，本企業亦未獲得研究資料，實無法針對該研究內容進行解析評斷。

台塑集團強調，詹教授先前公開許厝分校學童尿液TdGA檢測結果為例，造成許厝分校學童遷校，事後衛福部召開專家會議表示因尿液TdGA濃度受到許多因素影響，且與環保署環境監測數值比對後，顯示與VCM濃度無明顯相關，不僅與事實不符，損害學童受教權，造成社會恐慌，更浪費國家資源。

為避免再次發生許厝分校遷校事件，引發社會及民眾無謂恐慌，呼籲研究單位於執行研究前，應先邀集國際專家學者組成委員會共同研訂出符合學術、科學、國際及政府規範要求之研究準則後，再憑以進行相關研究調查作業，而結果公開前亦應邀集專家嚴謹審視其研究結果，以昭公信。

(工商)