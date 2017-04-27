台西村居民健康指控 台塑回應
針對台灣大學公衛學院詹長權教授今日召開記者會公開彰化縣大成鄉台西村居民健康研究結果，質疑台塑集團對民眾健康傷害。台塑集團指出，此為彰化縣政府委託台大公衛學院執行，惟該研究資料並未對外公開，僅截取片段研究結果召開記者會對外說明，本企業亦未獲得研究資料，實無法針對該研究內容進行解析評斷。
台塑集團強調，詹教授先前公開許厝分校學童尿液TdGA檢測結果為例，造成許厝分校學童遷校，事後衛福部召開專家會議表示因尿液TdGA濃度受到許多因素影響，且與環保署環境監測數值比對後，顯示與VCM濃度無明顯相關，不僅與事實不符，損害學童受教權，造成社會恐慌，更浪費國家資源。
為避免再次發生許厝分校遷校事件，引發社會及民眾無謂恐慌，呼籲研究單位於執行研究前，應先邀集國際專家學者組成委員會共同研訂出符合學術、科學、國際及政府規範要求之研究準則後，再憑以進行相關研究調查作業，而結果公開前亦應邀集專家嚴謹審視其研究結果，以昭公信。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。