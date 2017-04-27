新興毒品入侵旅宿 花蓮業者聯盟反毒
新興毒品流竄全台民宿、飯店問題嚴重，屏東縣2月時還曾發生民眾誤食冰箱前房客遺留的「毒品果凍」，導致一家人昏睡整天，花蓮縣百家旅宿業者今(27)日簽署反毒誓師大會，向毒品說「不！」盼建構無毒旅宿環境，杜絕毒品入侵花東旅宿飯店。
W飯店命案，讓人驚覺旅店成為圍堵毒品的大漏洞，花蓮縣警局刑警大隊長林明俊說，花蓮全縣查獲的毒品案件從前年1024件暴增至1392件，其中山地偏鄉新城、秀林、萬榮及卓溪等鄉大幅成長，全縣毒品列管人數則多達436人。
近來花蓮毒品犯罪年齡愈來愈有向下趨勢，據了解，有不肖毒蟲利用偏鄉少女擔任「下線」，透過通訊軟體仲介男性買「毒糖果」一起到民宿、旅館開毒趴，甚至吸毒「助性」，部分管理較鬆散的旅店，一時不察，就成為毒蟲開趴的樂園。
林明俊強調，目前雖未接獲旅宿業者提報發現房客疑似吸毒或留有毒品案件，但有鑑於外縣市多起案例，也分享歸納開毒趴民眾的特徵，呼籲業者應提高警覺，展現花蓮旅宿業反毒決心，協助警方進行查緝，若發現特殊房客異狀，應盡速通報警方。
花蓮縣逾百家旅宿業者代表今日共同簽署反毒宣誓，用實際行動支持無毒旅宿環境，避免毒害遊客，縣府衛生局毒品防治中心也向業者宣導反毒標章認證流程，共同打造無毒的旅宿願景，讓花蓮不僅適合居住，更是適合旅遊的無毒淨土。
警方表示，毒品犯罪日新月異，目前流行的新興毒品，包裝成市售軟糖、跳跳糖、果凍及咖啡包等糖衣，讓民眾難以分辨，內含疑有綜合型毒品，與日前W飯店混用毒品暴斃案相似，輕微劑量恐會引發昏睡、極度亢奮，呼籲民眾若遇來路不明食物，切勿貿然食用。
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(中時)
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