台東馬蘭榮家舉辦浴沸法會

馬蘭榮家辦理浴沸法會，榮民共霑法喜。（馬蘭榮家提供）

馬蘭榮家辦理浴沸法會，榮民共霑法喜。（馬蘭榮家提供）

為了慰撫榮民心靈並融入社會人群，台東馬蘭榮家今天上午邀請佛光山日光寺滿禎法師主法，舉辦浴沸活動，榮民及周邊民眾一起浴佛恩，共霑法喜。

浴沸法會由馬蘭榮家主辦，佛光山日光寺、台東縣榮民服務處、慎修養護中心共同協辦，日光寺住持滿禎法師主法頌經祈願後，開示浴佛由來及佛法大意，使與會大眾均有身心清涼法喜充滿之感，並由榮家主任李少民致謝並贈送感謝狀予日光寺。

馬蘭榮家表示，希望透過浴佛、洗滌貪、嗔、癡、無明煩惱，淨化身口意業，發揚佛陀慈悲濟世精神，讓榮家住民及週邊民眾同霑法喜，共沐佛恩，共創祥和生活環境。

(中時)