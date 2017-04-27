為媽媽按摩雙手！ 吉安表揚22模範母親
「有媽媽的孩子像個寶，千萬不要等到媽媽不在了，才感受媽媽的好。」吉安鄉長公所昨表揚22名模範母親，子女們透過奉茶感謝母親多年來的辛勞，有子女近距離幫媽媽按摩雙手時，驚呼記憶中媽媽原本嫩白的手，因為長期務農手都變形了！
吉安鄉公所將獲獎模範母親的生活點滴拍成微電影，子女們透過日常小故事，表達對母親的感念，讓不少觀禮民眾為之動容，每位被表揚的家屬上台為母親奉上熱茶及幫媽媽的手按摩，透過真實的按摩與肌膚的接觸，感受到母親那雙為家庭付出的溫度。
長期在外工作的王姓民眾說，畢業後就開始忙於工作賺錢，長大以來第一次這麼近距離幫媽媽按摩雙手，看到長期從事大理石工作的媽媽，手上佈滿傷口，轉眼間多了許多歲月的痕跡，驚覺到媽媽越顯蒼老，也讓他更珍惜與媽媽相處的每一天。
吉安鄉北昌村的呂春霞等22名獲頒模範母親，鄉長黃馨表示，呂春霞以身作則教導孩子腳踏實地，4名子女們也各有所長，在花蓮地方鄉里貢獻；熱心公益的呂春霞也投入第九河川局防汛護水志工行列，透過實際行動回饋他人。
她強調，感念為家庭無怨無悔付出的母親們，將子女含辛茹苦拉拔長大，吉安鄉公所每年於母親節前夕都會舉辦模範母親表揚暨感恩活動，除了讓母親們度過一個溫馨又有意義的母親節，也提醒社會及時行孝，不要吝嗇表達對母親的愛。
(中時)
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