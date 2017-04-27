林清池種新興果樹「白柿」 5月搶鮮上市
70歲萬巒農民林清池，20幾年前輾轉從西班牙引進「白柿」嘗試種植，經馴化及改良成功，目前2公頃地、超過900株果樹，眼前一片結實纍纍，即將進入盛產期，果肉香甜綿密，他看好未來市場潛力，可望市售後一炮而紅。
從高雄移居萬巒的林清池，原本從事藥材生意，30年前為退休生活預先打算，就在屏東購地2公頃，田地先租給朋友種鳳梨及椰子，後來收回來自己種一些觀賞植物及紅龍果。
因緣際會下從西班牙拿到300株白柿種苗，剛開始試種還摸不透特性，存活率不到一半，經過8年才慢慢開花結果；從小規模種起，由於職業關係，對植物有一定認識，種苗經過訓化及改良和育苗，目前已完全掌握習性。
林清池指出，白柿產期從5到6月，去年成熟時請朋友試吃後讚不絕口，立刻預訂今年果實，雖然去年颱風造成部分損害，所幸管理得宜，目前果樹結實纍纍，套上白色的蔬果套袋，為確保品質優良，一棵樹只留300顆果實。
他強調，白柿不是柿，和一般柿子完全不同，是一種新興果樹，屬分類學上的芸香科，和柑橘是親屬關係，成熟果肉柔軟，入口即溶，甜而不酸，可鮮食或切片冷凍製成冰淇淋，香味濃純，因此又稱「冰淇淋果」。
(中時)
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