廚師很忙燒烤兼改槍 住家宛如地下兵工廠

陳男開燒烤店兼改槍遭警逮獲。(郭韋綺翻攝)

在美術館附近開燒烤店的陳姓廚師，嫌正當生意賺錢太慢，窩在家中改造槍械，楠梓警分局接獲情資，持搜索票，趁陳嫌到鳳山鳳農市場採買燒烤店食材返家途中，在建工、大順路口停等紅燈時，將陳及同車莊男〈31歲〉逮捕，隨後前往陳男左營翠華路家中起出毒品、槍枝、子彈及改造工具。全案依毒品及槍械彈藥罪嫌移送偵辦，經檢察官聲押後，法官裁定收押禁見。

楠梓警方獲報在美術館附近開燒烤店的陳姓男子熱衷槍枝改造，意圖販賣，24日上午，跟監陳嫌夥同莊男開車到鳳山鳳農市場採買燒烤店食材，在返家途中於三民區建工、大順路口，見陳嫌前方有三台車輛等停紅燈，而他車旁因有安全島的阻攔無法迴轉，上前出示身分並進行逮捕，由於警方人員穿防彈背心，路旁民眾見警方逮捕陣仗嚇一大跳，所幸陳嫌並未抵抗乖乖就逮。

警方持搜索票帶陳家中，發現客廳宛如地下改槍工廠，改造槍械設備應有盡有，現場查扣改造槍械3把、半成品2把、改造子彈17顆、彈殼24顆、彈頭13顆、彈簧、火藥、底火帽、手持式鑽孔機、鑽頭、通槍條等改造工具一批，以及毒品安非他命193公克。

警方表示，34歲陳男染有吸食毒品惡習，經營的燒烤店生意又不好，所以開始從事改造槍械欲牟利，而改造好的槍械經調查研判應尚未流出市面，幸警方及時查獲這槍械工廠。

(中時)