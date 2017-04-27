廚師很忙燒烤兼改槍 住家宛如地下兵工廠
在美術館附近開燒烤店的陳姓廚師，嫌正當生意賺錢太慢，窩在家中改造槍械，楠梓警分局接獲情資，持搜索票，趁陳嫌到鳳山鳳農市場採買燒烤店食材返家途中，在建工、大順路口停等紅燈時，將陳及同車莊男〈31歲〉逮捕，隨後前往陳男左營翠華路家中起出毒品、槍枝、子彈及改造工具。全案依毒品及槍械彈藥罪嫌移送偵辦，經檢察官聲押後，法官裁定收押禁見。
楠梓警方獲報在美術館附近開燒烤店的陳姓男子熱衷槍枝改造，意圖販賣，24日上午，跟監陳嫌夥同莊男開車到鳳山鳳農市場採買燒烤店食材，在返家途中於三民區建工、大順路口，見陳嫌前方有三台車輛等停紅燈，而他車旁因有安全島的阻攔無法迴轉，上前出示身分並進行逮捕，由於警方人員穿防彈背心，路旁民眾見警方逮捕陣仗嚇一大跳，所幸陳嫌並未抵抗乖乖就逮。
警方持搜索票帶陳家中，發現客廳宛如地下改槍工廠，改造槍械設備應有盡有，現場查扣改造槍械3把、半成品2把、改造子彈17顆、彈殼24顆、彈頭13顆、彈簧、火藥、底火帽、手持式鑽孔機、鑽頭、通槍條等改造工具一批，以及毒品安非他命193公克。
警方表示，34歲陳男染有吸食毒品惡習，經營的燒烤店生意又不好，所以開始從事改造槍械欲牟利，而改造好的槍械經調查研判應尚未流出市面，幸警方及時查獲這槍械工廠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。