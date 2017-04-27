北部五所優質高校參訪中金院 校方將派教師至高中開課

中金院與北部五所優質高校結成夥伴學校，中金院校長施光訓（藍領帶者）會後與大家一起合影，包括台北市中山女高校長吳麗卿（前排右2）、師大學附中校長洪仁進（前排左2）、建國中學校長徐建國（前排左3）、台北成功高中校長游經祥（前排左1）、北一女校長楊世瑞（前排右3）。（中金院提供）

營運第二年的中信金融管理學院已在全台與54所高校締結希望夥伴聯盟，台北市包括建中、北一女、成功高中，校方27日再與台北中山女高、師大附中簽訂夥伴聯盟，並決定派三個系所的老師到這五所學校開設小型金融課程。

中金院擁有中國信託商業銀行做為母企業，未來學校培訓出的畢業生，擁有優先錄取母企業的優勢，這項吸引力令許多以「前進金融界」做未來夢想的高校生躍躍欲試，中金院得以不斷在全台與各所優質高中結盟。

繼建中、北一女、成功高中之後，中金院27日在台北又與中山女高、師大附中簽訂「希望夥伴聯盟」合約，校長施光訓打算派出財金系、財法系及企管系教師，到這五所優質高校內上課，輪流教授小型金融課程，讓高中生有機會提前接觸金融知識。

課程範圍從基本的個人理財投資、金融法律知識到管理都有涉略。施光訓表示「透過小型課程，能夠讓對金融有興趣的高中生先修學習。」

中金院出招爭取優秀高中生就讀，提供「菁英獎學金」，成績達國立大學標準的學生首年免全額學雜費，錄取台大、政大的大學生再減免住宿費及膳食費，次年成績達標可再續領。

中金院未來將擴大與希望夥伴聯盟高中合作面向，共同開設特色課程，透過資源共享，達到高中、大學雙贏的局面。

(中時)