把台灣當家 蔡明亮獲頒行政院文化獎

行政院長林全（中）27日出席「第36屆行政院文化獎」頒獎典禮，頒授文化獎章及證書予今年三位得獎人劉國松教授（右一）、鄭善禧教授（左一）及蔡明亮導演（左二），肯定得獎人成就貢獻。文化部長鄭麗君（右二）在場陪同。（圖/行政院提供）

「我把台灣當成我的家、我的歸屬，我不會走了。」馬來西亞導演蔡明亮高中畢業之後就來到台灣念戲劇，投入電影圈。他的電影寫實呈現台灣社會樣貌，多年來榮獲國內外各大影展獎項，更走入美術館，被法國羅浮宮典藏。「藝術家就是這樣，有把自己的人格完全展現的勇氣。我希望在有生之年讓電影走出很多不同的路。」他今（27）日獲頒第36屆行政院文化獎，也是第二位獲獎的非本國籍人士。

蔡明亮的電影如《愛情萬歲》、《不散》、《郊遊》、《天邊一朵雲》等，獨樹一格。由於行政院文化獎並無規定限定本國人獲獎，他致詞時表示，自己其實沒有中華民國身分證，一直到去年才得到永久居留證。「一來是因為懶得申請，二來是創作不需要一個身分證。創作是因為生活；不知不覺我在台灣已經生活了40年。」

他感性的說，「有時候我覺得我蠻像外星人，總是聽不懂別人說的話，別人也聽不懂我說的話，就像很多人說看不懂我的電影。但是好在我生活在台灣，總有一些人願意聽我，讓我說話，慢慢理解我在說什麼，最後給了我一個熱情的擁抱。」

「以前我的個性比較沒有歸屬感，還在找哪裡比較好。現在有了，去哪裡都想著要回來。」蔡明亮表示，能以電影人的身分拿到文化獎項，對電影界來說十分重要，「很少亞洲國家會把文化獎頒給電影，可見台灣是一個包容性很強的地方。就算我的電影不賣座，電影界和藝術界都很支持。」

第36屆行政院文化獎今年由水墨畫家劉國松、鄭善禧和電影導演蔡明亮獲得。85歲的劉國松在1956年創辦「五月畫會」，從年輕時就具有批判精神，求學時就說要「革毛筆的命」，傳統的材質或技法無法表現的，他就從整合西方的抽象畫和東方的水墨，為傳統水墨畫開闢新路。

85歲的鄭善禧專長融入台灣風土民情的寫實水墨。他表示自己像是規規矩矩、老實本分的乖寶寶」，將傳統技法都學習通透，從中找到自我的風格。「我的話就像是白話文，看到什麼寫什麼，老人小孩都看得懂。」

行政院長林全在致詞時也表示，文化的豐碩成果，展現了國家的生命力，「創意從發想到實現，這段過程有時候非常寂寞。三位得獎人都有自己的風格和特色，但走出自己的風格時，相信應該也有一點寂寞，和與眾不同的一點心酸。」

(中時)