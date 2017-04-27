大腸癌末期 標靶藥物提高存活率

衛福部台南醫院李艷林認為標靶藥物的增加，提供醫師在基因檢測後，可針對患者量身訂做，選擇最適合的標靶藥物。（衛福部台南醫院提供）

80歲的王先生因胃脹與排便習慣改變，赴醫院檢查出大腸癌末期，平均存活時間僅2年半，醫院透過基因檢測，量身訂作適合的標靶藥物，王先生已在門診追蹤3年，情況穩定。

大腸癌連續8年高居台灣癌症發生率第一名，幸好納入健保給付的標靶治療藥物從2種變4種，醫師能夠根據患者基因檢測報告，不同基因的基因選擇不同的標靶藥物，過程中還可評估患者的其他疾病來量身訂做。

原本已有腎臟與心臟疾病的王先生，三年前因為時而便秘、時而拉肚子，大便狀態有時細、有時硬，胃部還會腫脹，他感到困擾求醫，竟檢驗出大腸癌第四期，降結腸處的一顆腫瘤幾乎塞住腸道，造成胃脹。根據統計，像王先生這樣的第四期患者治療後平均存活期僅有2年至2年半。

衛福部台南醫院血液腫瘤科醫師李艷林先以腹腔鏡進行右側結腸切除手術，王先生接受半年的化學治療，因有腫瘤轉移，再以靜脈注射標靶藥物治療，目前在門診追蹤三年，穩定治療。

台南醫院根據衛福部資料，第一期的大腸癌經過治療，五年內存活率可達8成5，但此病通常早期無症狀，身體出現症狀時，通常已達第三期或第四期。若患者在第二、三期才治療，五年存活率降至7成，第四期治療的五年存活率降至2成。

李艷林表示，近年來納入健保給付的大腸癌標靶藥物增加，透過基因檢測，加上評估其他疾病影響，只要給予適當的藥物，仍可有效治療，提高存活率，呼籲大腸癌末期患者仍要積極治療。

(中時)