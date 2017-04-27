繁星照耀普門中學 錄取率95％全國最高

賴澤志錄取台北科技大學經營管理學系，校長蔡國權與有榮焉。 （林雅惠攝）

大學繁星放榜，高雄普門中學今年錄取公私立大學學生各佔一半，錄取率高達95%為全國最高．其中就讀資處科的賴澤志出身清寒，卻樂觀進取，獲知錄取台北科技大學經營管理學系，他感謝學校三年培育，也與家人分享喜悅。

來自偏鄉桃源區的賴澤志家境清寒，但父母認為部落孩子未來的希望在接受良好教育，唯有透過讀書才能改變命運，因此相當重視他的課業。

賴澤志國小畢業後就讀普門中學國中部，隨後直升普中高職部資處科；導師林國金說，賴生聰明勤奮，讀書積極，喜歡幫助別人，各科都是班上第一名，能以優異成績錄取國立名校，師生與有榮焉。

賴澤志清楚偏鄉落部孩子唯有努力向學才能翻轉，他說，進入普中就立下志願，一定要考上卓越大學，將來要回部落貢獻所長，他感謝導師、家人、學校支持，讓他找到興趣及信心。

普門中學校長蔡國權說，普中校園生活，作息規律，讓學生遠離3C產品專注讀書，夜間還安排自修、活動、技藝練習，任課老師都在校，學生們課業有疑問可立即請老師解惑，加上學校重視品德教育與課業學習，讓家長們很放心．賴同學展現個人努力的成果，可作為學弟妹最佳學習典範。

(中時)