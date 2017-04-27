雲嘉南區大型就業博覽會5月13日登場 打出俊男美女牌
雲嘉南地區最大型的就業博覽會將在5月13日在雲林科技大學登場，現場會有65家廠商、逾3500個職缺釋出，又到了畢業求職旺季，勞動部勞動力雲嘉南分署打出「以青年號召青年｣口號，找出16位大學生代言這場就業博覽會，透過網路社群吸引社會新鮮人來找工作。
這16位大學生是由師生推薦、網路粉絲團找出，分別來自南台科大、台灣首府大學、中正大學、嘉南藥理科大、嘉義大學、虎尾科大等9所大學，以拍攝電子海報的方式，在雲嘉南分署的臉書粉絲團呈現，俊男美女相當吸引眼球，活動當天也會有3人應邀參加開幕。
嘉南藥理大學化妝品應用管理系二年級的蔡雨修，招牌是水汪汪大眼及甜美笑容，是學校攝影社及形象宣傳照的麻豆，她說就博會可以幫助年輕人發掘興趣及找到目標，而且可以一次蒐集資訊，不用逐家面試。
就讀中正大學中文系三年級的李語婷有雙招牌修長美腿，氣質出眾，是學校親善大使團成員，主持及外賓接待難不倒她，還曾獲選國際青年大使及APEC青年代表，代表台灣出國交流，因為本身也是學校就博會的公關長，她認為在學期間就能到就博會參觀，也了解業界需要何種人才。
本次就博會上市廠商有群創光電、台南紡織、三商行、耐斯企業、福懋科技等，有製程設備工程師、人資儲備幹部、儲備店長、企劃人員、研發工程師等職缺，5月初將於活動官網公布詳細職缺內容。
(中時)
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