完成300場出賽 蔡明晉：珍惜每一次上場機會
富邦悍將蔡明晉在22日與統一獅一戰中，第8局登板中繼1局，完成生涯第300場出賽，是中職投手第15人，在現役投手中僅次於林岳平的430場，蔡明晉說，從曾經好過到開刀低潮，沒有想過可以投這麼久。
蔡明晉今年專任中繼角色，目前出賽12場，自責分率0.59相當出色，不過對於完成300場出賽，他表示，自己知道有兩百多場了，不過22日當天投完，還是隊友與球團人員提醒，才知道自己完成這個里程碑。
蔡明晉也說：「牛棚投手教練沈鈺傑有500場出賽耶，自己很感謝他，因為一路走來，感覺他知道自己需要什麼，可以放心的在牛棚練投，另外余文彬投手教練，也會即時提醒我要做什麼，很感謝他們。」
2006年蔡明晉加盟興農牛，2007年先以代訓身分在二軍出賽，2008年才正式開始一軍生涯，前面幾年算是相當順遂，不過2011年球季尾聲卻因手肘韌帶受傷，12月進行Tommy John 韌帶重建手術。
蔡明晉坦言，那時候真的很失望，尤其是開完刀之後的復健期間，每一天都想著是不是就這樣結束了，甚至還跟復健師有吵過架，當時不確定能不能回到場上的心情，真的相當無力。
2012年空白一個球季後，2013年重回球隊，蔡明晉也逐漸找回手感，今年經典賽更是生涯首披中華隊戰袍，也在日前完成300場出賽里程碑，他指出，目前沒有設定什麼目標，就是珍惜每一次上場，站上投手丘的機會。
(中時電子報)
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