全中運落幕 台東縣奪23面金牌

在彰化縣辦理的106年全國中等學校運動會，今天圓滿落幕，台東縣代表隊累計共計獲得23面金牌、13面銀牌、16面銅牌的52面獎牌，金牌數量較去年多3面，獎牌數居22個參賽縣市第6名。

台東體中則囊括柔道項目高國中男女組的各組團體冠軍錦標，並完成校史第二度大滿貫，國男射擊也獲冠軍，完成連霸，並在國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽破大會紀錄。

台東縣政府教育處表示，台東縣代表在106年全國中等學校運動會，成績不錯，23面金牌分別是國男組柔道第二級黃智堯、國男組柔道第三級黃治凱、國男組柔道第四級林崇佑、國女組柔道第四級溫韶玟、國女組柔道第五級林曉珺。

國男組舉重94公斤級張翊、國男組舉重94公斤以上級蔡杰宏、國女組柔道第六級葉晨華、國男組柔道第八級戴迦勒、國男組柔道第十級林聖凱、高女組田徑100公尺跨欄林詩亭、國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽陳勳賢、顏偉嘉、楊宗諭。

國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽（破大會紀錄）易晉暘、黃靖翔、江宇翔、國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽易晉暘、高男組柔道第二級林富安、高男組柔道第三級劉威利、高女組柔道第三級許琳宣。

國男組競技體操吊環競賽黃彥章、國男組競技體操雙槓競賽黃彥章、高女組柔道第五級袁姵君、高女組柔道第七級王姿晴、高男組田徑擲鐵餅陽伯恩、國男組射箭個人對抗賽張建強。

(中時)