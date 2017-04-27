豐原醫院慶祝34周年 醫療量測導入物聯科技
衛生福利部豐原醫院慶祝成立34周年，上午舉辦院慶活動暨「遠距健康照護」啟動儀式，院方與遠傳電信合作，現場設立APP體驗區，民眾只要將左手套上血壓袋，按下測量鍵，拿出遠距照護卡，資料就會立即傳至個人APP，操作簡單，吸引許多長輩爭相體驗。
遠傳電信代表曾詩淵表示，遠傳「Health健康+」首度與衛福部所屬醫院合作，利用智慧物聯科技，整合健康雲平台、健康APP、智慧社區照護平台等三大雲端服務系統，串連醫院HIS醫療資訊系統、親友關懷功能及豐原醫院專屬「健康卡」，連銀髮族也會操作。
院長李明輝表示，遠距健康照護服務利用現代3C科技，在APP中設定會員基本資料，每日固定在15個血壓測量站，定時測量血壓，並將每次量好的數據傳輸到APP資料中，即便子女沒與父母住在一起，也能透過APP關心家中長輩。
「Health健康+」服務於2014年由遠傳電信與亞東紀念醫院合作推出，提供慢性病患從「端」的生理量測到「雲」的照護服務，曾獲衛福部「103年健康促進雲端加值應用」傑出獎，生策會「2016SNQ國家品質標章」醫療週邊類暨醫療院所類雙認證，經與各地醫療機構合作，會員已破10萬人，設置400餘個健康小站。
(中時)
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