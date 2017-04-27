美國空軍雷鳥與海軍藍天使 罕見同場較勁
美國二大特技飛行王牌、平日王不見王的美國空軍雷鳥（Thunderbirds）與海軍藍天使（Blue Angels），今（27）日難得在佛羅里達州的彭薩科拉（Pensacola）海軍基地同場較勁，招募軍事人才，吸引美國民眾目光。
根據中央社報導，雷鳥與藍天使特技小組，是美國空軍與海軍飛行員菁英中的菁英，少見兩隊同時表演。因為根據美國國防部的指令，在全美各地舉辦的人才招募場次，兩支飛行隊必須盡可能在不同場合表演。
美國空軍雷鳥特技小組使用備F-16戰隼式戰機，海軍藍天使則使用F/A-18大黃蜂戰機，這次聯合訓練與演出，雙方也交換指揮官，互相切磋與交流。
美國海軍藍天使成立於二次大戰結束後的1946年，除了1931年成立的法國巡邏兵飛行特技小組外，全世界歷史第二悠久的飛行特技小組，駐地在佛羅里達州的彭薩科拉（Pensacola）海軍基地。
美國空軍雷鳥小組與中華民國雷虎小組則均始於1953年，駐地在內華達州的內利斯空軍基地。
美國空軍雷鳥小組表示，他們與海軍藍天使相處的幾天，彼此分享一些創新的點子，也互相學習一些經驗。
海軍藍天使則向粉絲喊話，增強心臟準備好炸裂吧！
(中時電子報)
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