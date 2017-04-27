應用虛擬實境影片教材 甲仙國小學生學會同理心
高市接納自閉症學會「童」理心團隊到甲仙國小實施「童」理心訓練課程，應用虛擬實境混合式學習環境，培養學生同理心，校長陳姚如說，學生們從VR影片故事裡學習了解對方，進而培養同理心，學生情緒也更穩定。
該專案是由高市接納自閉症學會發起，永齡、鴻海教育基金會共同開發，設計出一套好玩、強調感受、合作及體驗的課程，期望透過這次專案經驗，未來研發更多適合本土的情緒教育課程及教材，並推廣到全台國中小學生。
陳姚如說，課程設計挑選4年級生做實驗組，主要是中年級是兒童發展人際關係最重要關鍵，針對常見的人際衝突事件設計8節課主題故事，議題故事設計分別讓孩子體驗被嘲笑或旁觀者的角度，透過虛擬實境動畫引導，讓孩子們體驗被不友善對待的情緒感受，並討論該採取怎樣的保護行動。
其中一堂體驗外表差異課程中，讓孩子們體驗肥胖被嘲笑的經驗，當時孩子覺得胖的人應該很臭，從VR影片發現，原來主角有著先天的遺傳疾病，要跟醫生定期討論健康問題與接受飲食控制時，很多孩子頓時問：「為何如此？」
陳姚如說，從課程觀察學生變得較體會對方感覺而不會比較，也較理解對方而產生同理心。
(中時)
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