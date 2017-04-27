產後沒作月子 損腎陰苦等6年盼不到二寶

王淑秋醫師採用六味地黃丸與二至丸，並搭配月經周期療法，調整體質近一年，才助鄭女喜獲雙胞胎。 （黃文博翻攝）

現代婦女工作繁忙，很多心都忽略產後作月子的重要性！鄭女6年前產後未作月子而耗損陰質，想生二寶，卻小產2次，也沒作月子，6年來均不能如願，後來求助中醫，經過近一年的體質調理，才成功受孕，還懷了雙胞胎，今年並順利產下健康寶寶。

這位40歲鄭姓女子，前往台南市立醫院中醫部求助，經王淑秋醫師問診發現，她常熬夜，且有腰痠、口乾、眠差、手足心熱、脈細、舌偏紅等腎陰損傷見證，原來是第一胎產後沒作月子，耗損陰質，使子宮與卵巢的功能受損，影響排卵與受孕。

王淑秋採用六味地黃丸與二至丸，並依鄭女每次看診狀況調整用藥，搭配月經周期療法，調整體質近一年，才讓她喜獲雙胞胎。

王淑秋表示，不孕症分原發性不孕、次發性不孕兩種，鄭女曾經懷孕過，但之後卻一直無法成功受孕，是次發性不孕症，這種情況在臨床上非常常見。

王淑秋說，高齡、結構和器官問題、抽菸、酗酒、熬夜都是造成次發性不孕症的原因；另外，骨盆腔發炎、子宮感染、骨盆腔沾粘、輸卵管阻塞等，也會影響受孕或是受精卵無法在子宮著床。

(中時)