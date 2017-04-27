境外生小組：將陸生比照現行僑外生保費納入健保
境外生權益小組27日召開記者會，批評民進黨政府「陸生納保、境外生保費改為全額自付」的健保修正草案，引發超過400名本地和境外學生連署反對、要求陸生比照現行僑外生保費納保，也認為健保不應有本國及外國人之分，繳交保費應依照「量能納保」來擬訂額度。
境外生權益小組偕同台灣公共衛生促進協會、台灣護理產業工會、高教工會陽明勞權小組和反教育商品化聯盟召開記者會；小組成員表示，雖然樂見陸生納入健保，但若將境外生的保費從現行依第六類被保險人自付六成的749元改為全額自付的1249元，將相當於月薪8萬7600元受僱者的保費，是沉重的負擔、更違反了健保「量能負擔」的精神。
台灣公共衛生促進協會專員高瑋蘋認為，醫療並不是商品，不應在健保這個議題中，將納保全體進行本國人及外國人之分。
台灣護理產業工會理事長盧孳艷表示，健保的基礎概念應站在維持醫療的公平性，但是提高全體境外生的保費，並將陸生在這個議題中突顯出來，還作為主要修法的對象，已失去平等的意義，站在社會公平的角度來看，將民眾分類分類並不理想，也失去社會正義的理念。
(旺報)
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