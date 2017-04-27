陶晶瑩校園開講：熱愛自己的工作

陶晶瑩受邀到樹德科大演講。(校方提供)

藝人陶晶瑩今(27)日在樹德科大學務處課指組、106級畢業生聯合會策劃邀請下，與千名師生談「為何我又站在雪地上」，她分享演藝圈各領域如演員、歌手、主持人、幕後製作、時尚產業等酸甜苦辣，並不時與台下同學互動，平易近人的零距離感、幽默台風的肢體語言，讓全場師生嗨翻。

不少學生嚮往演藝圈，陶子說，在演藝圈或任何行業，一定要練功、在演藝圈要愛秀、愛唱，最重要是熱愛自己的工作，才能持續工作動力。

(中時)