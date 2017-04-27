亞餐母親節蛋糕裝飾比賽揭曉

亞餐母親節蛋糕裝飾比賽獲獎的同學。（黃文博攝）

亞洲餐旅學校慶祝母親節蛋糕裝飾比賽，並配合了教育部親職教育知能工作坊實施計畫，激勵學生發揮創意，呈現餐飲專業技術，今年特別以「時尚」蛋糕裝飾為比賽主題。

有鑑於天下的媽媽平日為了家庭子女忙碌往往犧牲了自己優雅的生活品味，亞餐今年慶祝母親節的蛋糕裝飾比賽就特別以「時尚」為主題材，就是希望同學們現實生活中或許尚無能力送媽媽時尚昂貴的禮物，但至少可憑著自己的專業技能在蛋糕的裝飾上，加上一些時尚精品讓媽媽感覺時尚一下。

每一位參賽同學要在約為A3大小的蛋糕體上呈現出「時尚」的主題，不僅要有藝術感和創意性，同時還要具有美好的口感…，傳遞出優雅愉悅的意境，將對母親感恩的心理充分表達出來。

有同學讓媽媽在巴黎香榭大道上悠閒的輕啜著香淳的咖啡，有製作LV包包的蛋糕模型送給媽媽；也有做出法國香奈兒的香水擺設，一時之間各式各樣的時尚名品都呈現在一個個小小的蛋糕上，宛若一場時尚精品展示會，要在這樣小的蛋糕上呈現時尚主題的構思完全是要考驗參賽選手的專業與創意。

擔任評審的台南市糕餅協會沈旺成理事長表示，學生作品都有令人驚豔之處，年輕學子具有超乎想像的創意與潛能，他勉勵同學持續努力，假以時日大家都有機會成為大師的。

校長書國範表示，學校每年都會藉母親節辦理比賽活動，除了讓學生展現平日所學的專業技能，並希望激勵學生發揮創意，最重要的是，寓品德教育於比賽中，讓同學們記得母親對自己的照顧關愛，要懂得感恩惜福，孝親即時，發揚中華傳統孝道美德。

比賽結果由管一甲方鉅森、林羿綸獲得第1名；其次為管二甲陳俊禎、李芳慈；技二甲陳毅娟、高詰貽。

(中時)