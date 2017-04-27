台南新化好遊趣　來去鄉下住一晚

「新化好遊趣」活動將配合台南市鳳梨好筍節同步登場，歡迎民眾前來體驗。（莊曜聰攝）

新化區公所為配合30日將登場的台南市鳳梨好筍節，特別結合特色商家及旅宿業者，推出「新化好遊趣」活動，比照「來去鄉下住一晚」的模式，希望遊客前來新化不只是走馬看花，還能深入感受在地特色，在4月29日至5月14日期間，都能享有特定優惠。

新化區長鄭道立指出，4月30日公所與台南市體育總會摩托車委員會跨域合作，於新化虎頭埤風景區舉辦水上戶外活動及機車選美，現場有農特產品展售及鳳梨試吃；5月6、7日則是「五月音樂秀」，匯集30多組樂團演出。5月13、14日則在楊逵文學館舉辦「小農市集」。

在活動期間，遊客只要在大坑休閒農場、虎頭埤風景區青年活動中心、老街168民宿等指定地點住上1晚，就能以優惠價格參加鳳梨好筍節的相關活動，店家也會招待由國產土雞與新化在地生產竹筍或鳳梨料理的雞湯，還能免費參加DIY活動，親手體驗鳳梨酥、羽絨壁飾、pizza、鳳梨果乾等的製作過程。

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