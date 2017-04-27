瑞豐夜市隱藏版美食 「戰斧牛排」挑戰饕客味蕾

戰斧牛排號稱瑞豐夜市隱藏版美食，高單價790元，挑戰民眾接受度。（柯宗緯攝）

戰斧牛排、肋眼牛排號稱瑞豐夜市隱藏版美食，高單價790元，挑戰民眾接受度。（柯宗緯攝）

戰斧牛排因外型神似斧頭而得名，肋眼牛排則比成人的臉還要大，業者在夜市牛排中，走出差異化。（柯宗緯攝）

戰斧牛排因外型神似斧頭而得名，肋眼牛排則比成人的臉還要大，業者在夜市牛排中，走出差異化。（柯宗緯攝）

戰斧牛排16盎司，以一般女生食量而言偏多，建議可以兩個人分享。（柯宗緯攝）

瑞豐夜市堪稱美食一級戰區，光是牛排攤就有5家，一般印象中，牛排是百元平價美食，但有業者推出高單價790元、16盎司「戰斧牛排」每天限量15份，是菜單上看不見得隱藏版美食，size比臉還要大，並搭上吳寶春麵包，話題十足，挑戰饕客荷包及接受度。

「不老屋牛排」隱身在瑞豐夜市後半段處，開業7個多月，原本主打百元左右平價牛排，但業者黃國晉發現，越來越多日本、香港等外國客到攤上消費，主動詢問「有沒有更高檔的牛排」，他因而心生點子，想讓民眾不必上高級餐廳，就能在夜市享有高品質的牛排。

「戰斧牛排」選用美國牛，連肉帶骨頭，長度約是成人手臂長，外形神似斧頭，因而得名，光用看的就夠吸睛。「肋眼牛排」厚度2公分，大小比成人的臉還要大，男生吃了飽足感十足，兩客牛排皆為16盎司，要價790元。

戰斧牛排以大火炙燒逼出香氣，店家建議5分熟即可，肉質鮮嫩，可搭配玫瑰鹽享用，或以特條黑胡椒、蘑菇醬。

黃國晉表示，以戰斧牛排而言，外頭餐廳少說1500元，而肋眼牛排約1800至2000元，但這裡價錢不到一半，另還選用吳寶春的麵包，搭配日本陶器擺盤更有味道，雖然是夜市，但品質絕不馬虎。

不過，這兩客牛排目前為隱藏版菜單，每天限量15客，業者希望先試水溫，打出知名度，畢竟扣除人事、店租成本，已經算是薄利多銷，主要希望走出夜市牛排差異化區隔。

(中時)