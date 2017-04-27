第6屆密西根國際菁英盃競賽 東方設計學院奪3金2銅
東方設計學院時尚美妝設計系，今年參加國際美妝大賽充分發揮時尚美學藝術創作實力，奪得3金2銅，歷年來最好成績。
新北市政府國際會議廳日前舉辦第6屆美國密西根MNS國際菁英盃競賽，東方設計學院時尚美妝系參賽成績亮眼，奪得冠軍有美妝系碩士班蘇菀婷的半永久術紋唇、進修部四技曾馨意的創意面具設計，以及進修部四技邱鈁瑀的創意塗鴉。進修部四技郭燕玲的人檯裝置藝術和進修部四技穆怡君的創意面具設計，則獲季軍。
其中，曾馨意、邱鈁瑀、郭燕玲及穆怡君是進修部四技同班同學，一星期只來讀1天，但因有共通興趣和話題，迅速成為好朋友，一起切磋學習並相約參加比賽。4人都在職場上各有一片天，因上進心及對時尚美妝設計的求知慾，燃起了學生魂，在職進修學美妝，這次獲獎讓她們無比興奮，對時尚美妝的夢想又往前跨進一大步。
(中時)
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