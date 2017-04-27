中職球衣難道不能全部秀中文姓名？

除非像胡金龍知名球星，否則球衣英文姓名不易認出球員。(資料照 富邦悍將提供)

近年看中職一直個疑問，為什麼4隊球衣有時會繡英文姓名，難道不能統一繡中文？

過去看中職，從球衣背後的「中文姓名」，很容易就知道打那個球員是誰？但最近幾年，1隊跟1隊，後來變成4隊常會穿著繡有「英文姓名」球衣出賽，不甭說英文不好的人，拚不出來打擊(守備)的人是誰，即使發音拚的出來，也不見得知道是誰？難免就許多球迷造成困擾。

聯盟對各隊球衣背後繡中文或英文姓名，沒有一定規範，由各自行決定，對於4隊為何後來都有「英文姓名」球衣？聯盟也說不出所以然來，想了後才說：「可能要跟上國際潮流吧！」。事實上，除了「國際化」，也想不出其他理由。

如果4隊球衣繡「英文姓名」的用意是如此，其實大可不必，畢竟看中職的人大都是自己國家的球迷，像台灣這種「地方性」的運動比賽，國外球迷看的人少之又少，何況比賽電視轉播國外又看不到，除非是國際性重大盃賽如亞運、亞錦賽、世界盃、奧運，否則更沒有球衣繡英文姓名的必要。

國內中職比賽場地的大螢幕都會秀出球員中文姓名，在現場看球還好，但最讓許多球迷困擾的是，4隊陣中有不少1、2年級生新人，加上不是每人都像彭政閔、林智勝這樣知名球星，一眼就認的出來，每每得看電視畫面或是主播唸出姓名，才知道某某球員是誰？讓平常沒有常看中職的球迷不禁想說：現在看中職好累！

(中時電子報)