孔劉今帥氣來台 機場引發騷動
以電影「屍速列車」走紅的韓星孔劉今(27)日下午抵台，帥氣十足的他一下機就引起粉絲的尖叫追逐並爭相拍照，孔劉在工作人安排下辦理VIP通關，因此在入境大廳接機的粉絲無緣與偶像見面。
此次孔劉首度來台，後天將在台北舉辦見面會，5500張門票早已被秒殺一空，創下非歌手韓星見面會單人單場最多人數紀錄，顯見他人氣之高。
孔劉10年前以韓劇「咖啡王子1號店」走紅，去年靠著電影「屍速列車」、「密探」及韓劇「鬼怪」再度爆紅，讓孔劉晉升為亞洲男神。
(中時)
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