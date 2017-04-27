國民黨中市黨部小組長座談會 傾聽基層籲團結

國民黨台中市黨部辦理小組長座談會，傾聽基層心聲並籲請團結一致！（陳世宗攝）

國民黨台中市黨部為加強基層經營，自3月中旬起陸續規畫分區辦理29場次小組長座談會，每場座談會均由市黨部主委任杰主持，27日深入和平梨山召開座談會；任杰說，雖然國民黨目前正面臨嚴峻考驗，但相信只要真誠團結目標一致，一定能夠克服萬難。

市黨部主委任杰說，召開小組長座談會主要目的，除加強與基層幹部聯繫外，更重要的也是要讓本黨基層幹部更進一步了解該黨目前處境及未來黨務工作推動方向。

任杰指出，民進黨全面執政後，以清算鬥爭的方式進行政治追殺，追討該黨黨產，致使該黨自今年1月31日起，全面解僱所有專職黨務工作同仁，面對黨務工作同仁大量減少，加上許多區級書記都是新人，未來在基層需要仰賴大家的支持與協助。

針對5月20日黨主席暨黨代表選舉。任杰指出，台中市選舉區應選名額計101人（第一選舉區54人，第二選舉區47人）；完成登記、資格審查通過計124人（第一選舉區65人，第二選舉區59人）。具有黨權的同志，於5月20日上午8時至下午4時，前往黨籍所在地投開票所踴躍投票，選出心目中的理想人選。

任杰說，民進黨執政後，市長林佳龍不僅被喻為「停工市長」，更大肆舉債，執政一年債留子孫近百億，市民每人一年增加3,624元債務，不會當家理財，只知花大錢辦理煙火式活動，作為討好樁腳的綁樁預算。深盼520黨主席及黨代表選舉後，大家團結一致，共同迎向2018及2020重返執政的道路。

(中時)