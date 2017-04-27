神旺飯店年中慶 從港點到麵包都優惠
神旺飯店「年中慶」登場，包含伯品廊自助餐廳、知名的潮品集港點、澄江日本料理、澄江鍋物Shabu，還有總是人潮滿滿的普諾麵包坊都優惠，時間只到6月底。
神旺飯店表示，率先開跑的潮品集(2F)、宴會廳(3F)及澄江鍋物Shabu(4F)，即日起至2017年6月30日分別推出鳳梨片皮鴨桌菜券買一贈一、NT$10,800+10%桌席滿五桌贈一桌，搭贈紅酒或啤酒、K歌歡唱和果汁暢飲，以及鍋物吃到飽兩人同行第二客半價等優惠。
位於台北車站京站商圈的潮粵潮品集則有港點潮饌吃到飽四人同行、一人免費，折扣完後金額每滿NT$2000再贈NT$200抵用券。
提供精緻自助式Buffet、精湛職人手藝的日式料理的伯品廊(1F)與澄江日本料理(4F)於2017年5月2日至6月30日，不分平假日，消費每滿NT$3,000，贈NT$300抵用券，滿NT$6,000贈NT$600，以此類推。
最受歡迎的普諾麵包坊(1F)則有多款餐包任選兩袋NT$99的難得優惠，包含巧克力牛角、核桃餐包、台灣小麥香蔥角食、小波蘿、大理石起司等多款餐包輪番上陣。
(中時)
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