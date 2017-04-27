考慮兩岸局勢 蔡總統首表態購買F-35意願

考慮兩岸目前局勢，蔡總統今(27)日專訪時首表態購買F-35意願，以增加防衛台灣的武器。（中時電子報資料圖片）

今(27)日蔡英文總統接受外媒專訪，表示有機會與美國總統川普通話，還提到為了達到防衛目的，台灣可能必須向美國購買先進的F-35匿蹤戰機。

美國是台灣最大盟友及武器供應來源，按照《臺灣關係法》第三條規定，須提供台灣維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務。蔡英文提到，台灣可能會向美國購買自我防衛武器，她說：「我們不排除任何對我們的防禦和國防戰略有意義的項目，F-35就是那樣的項目」。這是蔡英文首度談及此議題。

中國大陸國防部在今日的例行記者會上，發言人楊宇軍重申，堅決反對任何國家向台灣出售武器，任何「以武拒統」的行為都沒有出路。

直屬大陸外交部的外交學院，國際關係教授蘇浩指出，任何F-35戰機軍售都將代表台灣和美國軍事關係「非常有問題的」升級。認為這項軍售可能獲得美國批准，預測川普更可能把它當作討價還價的籌碼。

對於台灣尋求購買F-35戰鬥機的意願，美國總統川普在首份對台軍售協議中，將為與中國大陸的外交關係構成新挑戰。

(中時)