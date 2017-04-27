北港農工乙級檢定創新高，證照在手希望無窮

北港農工有131名學生取得乙級檢定證照，創歷年新高。（張朝欣攝）

北港農工今年度「乙級技術士證照」考試大放異彩，共有131人證照到手，佔應考學生人數近8成，是創校70餘年來最佳成績，27日學校加以表揚鼓勵，學生拿著乙級證照，對於未來就業或繼續進修充滿信心。

北港農工為讓學生們「畢業即就業」，鼓勵大家積極考取證照，自去年底自今年4月，陸續安排學生報考「乙級技術士證照」，近日考試告一段落，校方統計，共有131人通過「乙級技術士證照」考試，成績亮眼。

校長廖宏瑩表示，以往考取「乙級技術士證照」約在100人左右，今年應考人數167名，有131人拿到證照，通過率達7成8，打破歷年來紀錄，對學生而言是一大鼓勵，也成為學弟、妹們效法的對象。

實習處就業組長許瓏寶說，其中難度最高的「工業配線」乙級證照，考取者多為社會人士或科技大學學生，學校電機科學生30人報考全數通過，通過率百分百，非常難能可貴。

另外，農業機械科、機械科學生參加農業機械修護、機械加工職種乙級檢定，通過率均達8成。

資訊科學生廖宥翔表示，目前許多工作都需要乙級證照，因此他日夜苦讀，一口氣考取電腦硬體裝修，電腦軟體應用2張乙級證照，「證照在手，希望無窮」。

(中時)