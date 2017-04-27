水水田莊變彩繪農村 新北里環境改造立典範

社區民眾、學校將金山六三社區原有的水水田莊打造一座彩繪農村，今年獲選為新北市環境認證觀摩里，社區改造成效卓著。（李其樺攝）

社區民眾、學校將金山六三社區原有的水水田莊打造一座彩繪農村，今年獲選為新北市環境認證觀摩里，社區改造成效卓著。（新北市金山區所提供）

社區民眾、學校將金山六三社區原有的水水田莊打造一座彩繪農村，今年獲選為新北市環境認證觀摩里，社區改造成效卓著。（新北市金山區公所提供）

金山六三社區日前由社區民眾、學校協力，將原有水水田裝打造為金山第一座彩繪農村，並將社區廢地改造成公園，成為地方新亮點；今年更獲選為新北市里環境認證觀摩里，也為北海岸社區環境改造立下成功典範。

新北市環保局27日上午在金山區六股里舉辦里環境認證觀摩，來自貢寮、萬里、三芝、石門、深坑等5區里長、志工前來參訪六三社區，其中近日完工的彩繪農村，以積木造型色塊裝飾，並接合公雞、杜鵑花等農家意象彩繪，令人吸睛。

據瞭解，這座彩繪農村為三和國小及志工、清潔隊協力創作完成，其中三和國小總務主任吳逸勛秉持為家鄉服務的心情，應里長邀請，4月初與學生來到社區進行農村彩繪，歷時近1個月才完成。

吳逸勛指出，台灣各地常見農村彩繪，主題多半為時下流行的動漫卡通人物，缺少本土與在地元素；這次彩繪創作他不僅融合台灣鄉土剪紙圖騰入畫，也參考外國藝術家蒙德里安作品彩繪色塊，搭配農村老房子營造特別的視覺享受。

六股里長鐘鼎平同時也身兼六三社區理事長職務，他說六股里去年獲選新北市環境五星級認證，近日與志工進行里空間美化，由社區、學校協力打造彩繪農村，打造地方新亮點，希望未來將六三社區打造為休閒光觀農村。

(中時)