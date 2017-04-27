水水田莊變彩繪農村 新北里環境改造立典範
金山六三社區日前由社區民眾、學校協力，將原有水水田裝打造為金山第一座彩繪農村，並將社區廢地改造成公園，成為地方新亮點；今年更獲選為新北市里環境認證觀摩里，也為北海岸社區環境改造立下成功典範。
新北市環保局27日上午在金山區六股里舉辦里環境認證觀摩，來自貢寮、萬里、三芝、石門、深坑等5區里長、志工前來參訪六三社區，其中近日完工的彩繪農村，以積木造型色塊裝飾，並接合公雞、杜鵑花等農家意象彩繪，令人吸睛。
據瞭解，這座彩繪農村為三和國小及志工、清潔隊協力創作完成，其中三和國小總務主任吳逸勛秉持為家鄉服務的心情，應里長邀請，4月初與學生來到社區進行農村彩繪，歷時近1個月才完成。
吳逸勛指出，台灣各地常見農村彩繪，主題多半為時下流行的動漫卡通人物，缺少本土與在地元素；這次彩繪創作他不僅融合台灣鄉土剪紙圖騰入畫，也參考外國藝術家蒙德里安作品彩繪色塊，搭配農村老房子營造特別的視覺享受。
六股里長鐘鼎平同時也身兼六三社區理事長職務，他說六股里去年獲選新北市環境五星級認證，近日與志工進行里空間美化，由社區、學校協力打造彩繪農村，打造地方新亮點，希望未來將六三社區打造為休閒光觀農村。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。