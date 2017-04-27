北港家湖音樂廳 打造雲林世界級音樂殿堂
北港文化中心斥資1億1000萬興建，其中「家湖音樂廳」以全木質規畫木牆吸音系統，同時加強木質吸音板聲學功能，打造世界級音樂廳規格，讓雲林沿海地區民眾，能夠就近欣賞高水準的音樂演出。
雲林沿海地區長期缺乏大型藝文展演空間，經縣府規劃、台塑企業捐助1億1000萬元興建北港文化中心，去年5月正式啟用，其中「家湖音樂廳」設有360席座位、舞台可容納60人演出，是沿海最具規模的音樂廳。
北港鎮長張勝智表示，「家湖音樂廳」以北港地區音樂世家陳家湖之名命名，陳家湖創設北港樂團，去世後由其子陳哲正延續音樂理念，創立「北港愛樂協會」，培育眾多音樂人才。
陳哲正表示，父親在世時致力提升雲林沿海音樂風氣，非常希望北港地區能夠興建1處國際級音樂廳，「家湖音樂廳」的啟用，不僅實現父親的夢想，更讓偏鄉音樂人才有了1處表演舞台。
北港文化中心說，「家湖音樂廳」興建時，即以世界級音樂廳為標準，全廳以木質打造，並參考國際知名音樂廳設置吸音系統，可完美呈現演出者的音樂品質，讓沿海民眾不用再遠赴斗六文化中心，即可欣賞高水準的音樂演出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。