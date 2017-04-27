北港家湖音樂廳 打造雲林世界級音樂殿堂

北港文化中心家湖音樂廳，打造雲林沿海世界級音樂殿堂。（張朝欣攝）

北港文化中心斥資1億1000萬興建，其中「家湖音樂廳」以全木質規畫木牆吸音系統，同時加強木質吸音板聲學功能，打造世界級音樂廳規格，讓雲林沿海地區民眾，能夠就近欣賞高水準的音樂演出。

雲林沿海地區長期缺乏大型藝文展演空間，經縣府規劃、台塑企業捐助1億1000萬元興建北港文化中心，去年5月正式啟用，其中「家湖音樂廳」設有360席座位、舞台可容納60人演出，是沿海最具規模的音樂廳。

北港鎮長張勝智表示，「家湖音樂廳」以北港地區音樂世家陳家湖之名命名，陳家湖創設北港樂團，去世後由其子陳哲正延續音樂理念，創立「北港愛樂協會」，培育眾多音樂人才。

陳哲正表示，父親在世時致力提升雲林沿海音樂風氣，非常希望北港地區能夠興建1處國際級音樂廳，「家湖音樂廳」的啟用，不僅實現父親的夢想，更讓偏鄉音樂人才有了1處表演舞台。

北港文化中心說，「家湖音樂廳」興建時，即以世界級音樂廳為標準，全廳以木質打造，並參考國際知名音樂廳設置吸音系統，可完美呈現演出者的音樂品質，讓沿海民眾不用再遠赴斗六文化中心，即可欣賞高水準的音樂演出。

(中時)